A cosa serve l’alta cucina e come potremmo valorizzarla

(Di sabato 13 luglio 2024) Il circo del food, quello composto da addetti ai lavori, chef, professionisti della ristorazione, giornalisti e pr, è sempre alle prese con una nuova polemica e un grande dibattito. È un ambiente ristretto, anche se negli ultimi dieci anni è aumentato decisamente in numero e in diversificazione. È la classica “bolla” professionale, dove tutti conoscono tutti e ogni minima polemica è alimentata da dialoghi accesi, da grandi confronti, da botte e risposte, che avvengono nella maggior parte dei casi online, sui social network. E che nella maggior parte dei casi interessano solo chi ne è parte. Uno dei grandi temi di dibattito di queste settimane è sulla morte o meno del, di quel fine dining che tanto è celebrato sui giornali e tanto poco è frequentato dal pubblico non appassionato.