Wimbledon 2024 warning per Medvedev contro Alcaraz | comportamento antisportivo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Daniilè stato punito con undalla giudice di sedia presente durante la semifinale atra il russo e Carlos, a causa di un. In particolare, dopo un break subito nel nono gioco del primo set, il tennista di Mosca ha detto alcune parole di troppo a causa della frustrazione, suscitando un dialogo di alcuni secondi tra il supervisor e l’arbitro; dopo il consulto tra le due figure, aè stato comunicato il provvedimento per via dell’infrazione ‘verbal abuse’, solitamente dedicata a ingiurie, parole proibite o imprecazioni rumorose. Non è chiaro cosaabbia effettivamente detto, sebbene sembra, dai replay, che le sue fossero parole tutto fuorché cortesi nei confronti della giudice di sedia, sebbene è possibile che stesse riferendo le ingiurie a se stesso per superare la rabbia del-break dopo un 5-3 in suo favore.