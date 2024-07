Trieste rientrata emergenza dopo la rivolta dei detenuti del carcere Ernesto Mari

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024) Èun’aldi. Lo ha reso noto con un comunicato l'Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina) precisando che si è arrivati a una mediazione. Ieri infatti ihanno dato vita a una protesta, contestando le difficili condizioni nel penitenziario per il caldo e il sovraffollamento. Alcunihanno appiccato il fuoco ad arredi, senza comunque causare gravi danni. Le forze dell'ordine, in tenuta anti-sommossa, hanno fatto irruzione nella struttura. In serata idalle finestre attraverso le sbarre hanno urlato più volte di essere costretti a dormire a terra, su materassi con cimici.