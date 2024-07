Scienza genetisti ed esperti di IA riscrivono la storia dei Neanderthal

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Scoperta unadi mescolanza e scambio genetico che suggerisce una connessione molto piu’ stretta tra ie i primi gruppi umani moderni di quanto si credesse in precedenza. A dimostrarlo sarebbe uno studio di un gruppo internazionale dieddi intelligenza artificiale, guidato da Joshua Akey, professore del Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics di Princeton, riportato su Science. “E’ la prima volta che ihanno identificato ondate multiple di commistione tra uomo moderno e”, ha dichiarato Liming Li, professore presso il Dipartimento di Genetica Medica e Biologia dello Sviluppo della Southeast University di Nanjing, in Cina, che ha svolto questo lavoro come ricercatore associato nel laboratorio di Akey.