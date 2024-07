Rai | Nicita Pd ‘Sergio nasconde i fatti numeri confermano mancata copertura elezioni Francia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Ancora una volta, l?Ad Sergio e la RAI cercano dire, giocando con i, un fatto acclarato che ogni telespettatore ha potuto verificare su Rainews. Nella prima serata, quando in altri analoghi canali all news nazionali ed internazionali tutta l?attenzione era dedicata al fatto politico più rilevante europeo e internazionale degli ultimi mesi, con dirette dalle piazze, commenti, sondaggi, exit poll, il canale all news del servizio pubblico trasmetteva altro con uno speciale su una sagra”. Lo dice il senatore del Pd Antonio, vice presidente del gruppo dem e membro della commissione di Vigilanza Rai.“Tutto questo mentre La7 dalle 19,56 faceva uno speciale di 3 ore, SkyTG24 di 2 ore e Rete4 di quasi tre ore.