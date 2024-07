Promozione Moie Vallesina tanta attenzione e credibilità sugli under fatti in casa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) 11 fuori quota classe 2005, 2006, 2007 a disposizione di mister Matteo Rossi. L’importanza di investire, credere e lavorare sui giovani, 12 luglio 2024 – Ilha annunciato gliche comporanno la rosa della squadra pronta a presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di2024/2025. Squadra costruita come al solito per far bene dove, sull’ossatura dell’organico della scorsa stagione che aveva vinto la Coppa Marche di Categoria e che era stata eliminata ai play off, sono stati inseriti giocatori di spessore e qualità per la Categoria come ad esempio Nardone (ex Barbara Monserra) e Nacciarriti (ex Marina). Poi i giovani fuori quota. Ben 11, classe 2005. 2006 e 2007, tutti prodotti del ricco vivaio locale dove la società da anni investe e lavora con grande competenza e lungimiranza e dove i risultati si vedono, eccome.