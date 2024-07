Pavard 0 minuti ad Euro 2024 | riflessioni sul suo futuro in Nazionale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Benjaminnon è mai stato impiegato da Didier Deschamps ad. Ora il difensore dell’Inter sta riflettendo sul suonellafrancese.si aspettava probabilmente un altro. Il CT della Francia Didier Deschamps ha infatti escluso il difensore dell’Inter in ogni partita, non facendogli fare neanche un minuto. L’interista, che non vede l’ora di ritornare a lavorare col gruppo campione d’Italia e che anche innon faceva altro che pensare al nerazzurro, sta adesso riflettendo sul suonellatransalpina. Infatti,, insieme a qualche altro senatore, come Kingsley Coman e Antoine Griezmann, potrebbe lasciare definitivamente il giro della Francia. A riferirlo i colleghi francesi dell’Equipe.