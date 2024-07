Olimpiadi Milano-Cortina per gli indagati c’è un giro di mazzette | tutte le intercettazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non c’è pace per leinvernali2026; già al centro di un’indagine della procura milanese per corruzione e turbativa d’asta, adesso c’è il sospetto concreto di tangenti e fenomeni di corruzione sulla gestione dell’evento olimpico, che coinvolgerebbe un dirigente di Deloitte, la società che aveva preso l’appalto sui servizi digitali. Lo rivelerebbero ledella Guardia di Finanza, con l’ex dirigente della Fondazione2026 Massimiliano Zuco che avrebbe rivelato dell’esistenza di “verosimili fenomeni corruttivi”, ponendo “l’attenzione su undiche coinvolgerebbe quantomeno un dirigente di Deloitte”. LeSecondo alcuneagli atti dell’inchiesta della Procura disulla gestione dell’evento olimpico, l’ex dirigente della Fondazione2026, Massimiliano Zuco, avrebbe fatto riferimento “esplicitamente a verosimili fenomeni corruttivi“, concentrando l’attenzione su undi “” che coinvolgerebbe almeno un dirigente di Deloitte, la società che aveva ottenuto l’appalto per i servizi digitali dopo l’esclusione di Quibyt, la società dell’imprenditore Luca Tomassini, anch’egli indagato.