Michele De Pascale candidato Pd a presidente dell’Emilia Romagna | è ufficiale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – "Sono tanto emozionato. Per me è un passaggio importante. Correrò per vincere e per cambiare. L'Emilia-è troppo importante". Scroscianti applausi a Bologna, nel cortile di via Andreini 6 sede del Pd provinciale, perde, sindaco di Ravenna e da stasera indicato dalla Direzione dem regionale comealla Regione Emilia-. Per scegliere il successore di Bonaccini si voterà, probabilmente, il 24 novembre. "La prima cosa da fare è costruire la coalizione, i partiti li sto sentendo già da tempo, sarà importante costruire un programma insieme, ecco perché già da domani parte la Fabbrica del programma con Vincenzo Colla che farà da coordinatore - ha sottolineato deai cronisti -.