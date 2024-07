Mercoledì 17 luglio Italia comunità digitale I lavori del futuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (askanews) –172024, dalle 11 alle 12.30, presso la Sala del Cenacolo – Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati, si svolgerà l’incontro “. Idel”. L’appuntamento è organizzato dalla Consulta delle Fondazioni del Lazio, in collaborazione con Acri e Fondo per la RepubblicaImpresa Sociale, per riflettere sull’impatto che la transizionesta avendo sul mondo del lavoro, di oggi e di domani. L’incontro si può seguire in diretta streaming sul sito https://webtv.camera.it. Si tratta dell’evento conclusivo del ciclo di otto appuntamenti, organizzati dalle Associazioni e Consulte territoriali di Fondazioni di origine bancaria sui territori, per stimolare una riflessione partecipata sul tema del ruolo che ilpuò svolgere nel contrasto delle disuguaglianze e nella crescita delle opportunità nella ricerca del lavoro, valorizzando la positiva esperienza del Fondo per la Repubblica, nato da un partenariato Pubblico-Privato sociale (Governo e Fondazioni di origine bancaria).