Make up da vacanza | 5 prodotti low cost da vere nel beauty-case

(Di venerdì 12 luglio 2024) 5 must havevacanzieri perup impeccabili, di tendenza e anche low! Ilup delle vacanze non dovrebbe richiedere troppi sforzi. Complici là tintarella e le vibes della bella stagione, il viso risplende già di una luce naturale che è bene mantenere. Come fare però a valorizzarla con igiusti e senza danneggiare il portafoglio? Tra i brandlowche coniugano qualità a prezzi abbordabili c’è Astraup, uno dei più virali su Tiktok nonché tra i più utilizzati dalle influencer. I suoi best seller sono tanti, ma noi ne abbiamo individuati 5 assolutamente da anel. 1. GEL MULTIFUZIONE ZEN Un gel cristallino e sensoriale cherivela in sospensione microsfere oro e bronzo; minuscoli pianeti di luce pronti a dischiudersi per rivelare mondi di riflessi ambrati.