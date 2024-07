LIVE Alcaraz-Medvedev 6-7 6-3 4-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break dello spagnolo a inizio 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 15-15 Appena largo il dritto del russo. 0-15 Gran risposta diche prende prima il gioco in mano e chiude a rete. 4-3 Scivolasull’ennesimo recupero in spaccata. A-40 Guizzo a rete vincente del russo. Bella la volèe corta di rovescio. 40-40 Prima vincente. 30-40 La seconda entra, marisponde vincente di rovescio. 30-30 Doppio fallo (5°). 30-15 Doppio fallo (4°). 30-0 Ace sporco. 15-0 Servizio slice, rovescio e chiusura al volo. 4-2 Seconda sulla riga e comoda chiusura. 40-30 Servizio e pauroso dritto al volo. 30-30 Ace (4°). 15-30 Torna la prima. 0-30 Risposta nei piedi die punto. 0-15 Di poco lungo il dritto lungolinea.