Liti violente e tafferugli chiuso 7 giorni un locale vicino piazzale Michelangelo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 - Licenza sospesa settea unnotturno, a Firenze. Lo ha deciso il questore Maurizio Auriemma, ai sensi dell'art. 100 del Tulps, dopo una serie di episodi che hanno creato "una situazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica". Situazione, spiega la questura, "che ha generato allarme sociale che ha richiesto più volte l'intervento anche delle forze di polizia cittadine per ripristinare le condizioni di sicurezza". Neiscorsi una giovane turista americana è stata colpita mentre tentava di separare due clienti che si scontravano in una lite. Sul posto gli equipaggi delle Volanti a cui la turista ha detto di esser stata pure vittima del furto della borsa.