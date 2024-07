Le mosse del centrodestra | pronto l’ok alla Ugolini Lei lavora a un documento con le linee guida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – La data ancora non c’è, ma i ben informati sono convinti che entro il weekend, forse già domani, qualcosa si potrebbe muovere nel. Del resto, la partenza in anticipo di Elena, rischia di essere bruciata in velocità dal Pd giàprese con la costruzione del campo largo attorno a Michele de Pascale. Di sicuro c’è, però, che Antonio Tajani e Giorgia Meloni, in questi giorni impegnati nel vertice Nato a Washington, era difficile che potessero aprire il dossier Emilia-Romagna. Ma, da quello che filtra, a breve verrà convocato il tavolo nazionale coi leader (Meloni, Tajani e Matteo Salvini) che dovrebbe dare il sostegno dei partiti dicandidatura, civica, di. Elena, 65 anni, sarà la sfidante di Michele de Pascale La preside bolognese, area Cielle, in verità non è afinestra.