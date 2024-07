Lazio | frattura all’alluce per Mario Gila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prime tegole in casa: lieve infortunio per. A comunicarlo è stata la stessa società sul proprio sito ufficiale: “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatoreFuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato unadella falange dell’alluce del piede sinistro riportata nel corso degli allenamenti”. Un piccolo intoppo per il difensore centrale che verosimilmente lavorerà a parte durante il ritiro: “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, conclude lanella propria nota.