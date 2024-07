L’abilità chirurgica delle formiche | Amputano le gambe dei feriti per salvarli

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lesono dotate anche di grandi capacità mediche, uno studio ha dimostrato che sanno amputare leaiL’operositànon è un segreto. Da tempo immemore girano fiabe che le ergono ad esempio di organizzazione e impegno. Simbolo dell’efficienza del lavoro e della gestione. In pochi, però, erano consci di un’altra somiglianza con l’essere umano: quella della medicina. Alcuni ricercatori, infatti, hanno scoperto che questi animaletti si comportano in alcuni casi esattamente come un chirurgo. In particolar modo lo studio si è concentrato su una specifica specie di formica negli Stati Uniti chiamata Camponotus floridanus. Questa è diversa poiché non possiede una ghiandola per produrre liquidi antibiotici come le altre.