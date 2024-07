La poltrona ora è più peso che onore cosa farò | la lettera di Giovanni Toti dopo il verdetto del Riesame

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "È chiaro che oggi per me ladi presidente è maggiormente unche un". Sono le parole del presidente della Liguria, oggi sosin unainviata al suo avvocato, Stefano Savi. Una dichiarazione che arriva all'indomani della decisione deldi confermare gli arresti domiciliari per il governatore, arrestato il 7 maggio scorso per corruzione. "Forse - scrive - sarebbe stato più facile, fin da subito, sbattere la porta, con indignazione, al solo sospetto mosso sul mio operato. Nella mia vita ho cambiato tante volte, non mi spaventa personalmente rinunciare ad un ruolo a cui pure sono legato, per i risultati che rivendico e a cui ho dedicato ogni singolo minuto degli ultimi nove anni, sacrificando affetti e amici".