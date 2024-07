Joe Biden non ha detto di aver avuto una relazione intima con la moglie di Jens Stoltenberg

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Circola un video dove si sostiene che Joeabbia pubblicamentediun rapporto sessuale con ladi, segretario generale della NATO. Quest’ultimo era presente accanto al Presidente americano in quel momento sul palco, sorridendo davanti alle sue parole come se non fosse successo niente di grave. Questo perché Joenon ha realmenteciò. Per chi ha fretta Il video che riporta la presunta affermazione è di pessima qualità. La qualità del video, come avvenuto in altri casi, ha alterato anche l’audio. Dai video ad alta risoluzione e dalle dirette streaming registrate,dice tutt’altro. Il presidente americano ha infatti: «as I was talking to your wife», ossia «parlandone con tua».