I 6 migliori Pinot Grigio dell' Alto Adige scelti dal Gambero Rosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) Come abbiamo già avuto modo di rilevare in occasionee degustazioni per la guida Vini d'Italia 2024 di, in un mondo come quello del vino, in cui nulla si ripete in modo uguale anno dopo anno, il tessuto produttivoa provincia di Bolzano si segnala per la consapevolezza con cui i produttori stanno affrontando le nuove sfide. Sfide che non riguardano solo il cambiamento climatico o l’improvvisa volatilità dei mercati, ma soprattutto la gestione del territorio, lo sviluppoe sue potenzialità e il passaggio da una produzione che soddisfa le richieste del cliente ad una che valorizza il legame fra i molti vitigni coltivati e le esposizioni che ad essi meglio si adattano. Questa rinnovata consapevolezza ha portato le aziende più piccole a specializzarsi sulla vocazione dei propri vigneti, come perfettamente evidenziato dalle aziende cittadine o dalle più lontane realtàa Valle Isarco, dove sono protagonisti vitigni quali il sylvaner o il kerner e, parimenti, le strutture cooperative a riservare le selezionisolo ai vitigni che meglio si adattano al loro territorio.