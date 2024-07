Gubbio escursionisti soccorsi dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 - Duee un cane sono stati tratti in salvo daideldiin località Montelovesco. A darne notizia proprio idel. Le squadre, allertate ieri intorno alle ore 20, si legge in una nota, “hanno immediatamente avviato le ricerche battendo la zona con l'ausilio di mezzi e torce. Dopo circa due ore di ricerche, i dispersi sono stati individuati e tratti in salvo. Le persone, che non avevano riportato ferite, sono state riaccompagnate al proprio mezzo. L'intervento si è concluso alle 23:57. Sul posto oltre aidelera presente personale Sasu e 118”.