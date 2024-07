Dzeko | Il mio cuore è rimasto a Roma ma ho vinto con l’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

"Dopo sei grandi anni alla, era arrivato il momento di qualcosa di nuovo. Separarsi è stato un bene sia per me che per il club e si è rivelata la cosa giusta. Il mio, i miei figli sono nati lì e ho lasciato lanon a cuor leggero, ma volevo vincere trofei e alla fine ne ho conquistati quattro con". Con queste parole, Edinha sintetizzato la sua esperienza in Serie A trae Inter, durante un'intervista ai microfoni di 'FourFourtTwo'. L'attaccante bosniaco, attuale centravanti del Fenerbahce, ha un passato di alto livello in Italia e ha ricordato con piacere i suoi trascorsi tra giallorossi e nerazzurri, menzionando i lati positivi di entrambe le esperienze.: "Il mio, ma hocon"