Dalla Spagna | Cancelo dice no all’ipotesi Juve vuole il Barcellona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ipotesi di un-bis allantus rischia di essere già tramontata. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano ‘Sport‘, il terzino destro ha manifestato l’intenzione di voler fare ritorno al, rifiutando qualsiasi altra sistemazione. Il Manchester City, proprietario del cartellino, chiede però 25 milioni di euro per far partire il portoghese. La, che ha sondato il terreno su richiesta del nuovo tecnico Thiago Motta, non sembra essere una destinazione gradita a, che spinge per un nuovo prestito in Catalogna. Gli inglesi hanno acconsentito, ma questa volta con obbligo di riscatto, soluzione che non piace ai blaugrana, i quali preferirebbero un diritto di riscatto legato a determinati obiettivi.noilSportFace.