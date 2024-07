Choc nel giornalismo italiano la giornalista trovata morta a casa nel giorno del suo compleanno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una tragedia improvvisa ha colpito il mondo del: Laura Tedesco, stimatadel Corriere del Veneto, è mancata prematuramente all’età di 46 anni proprio neldel suo, venerdì 12 luglio. La sua scomparsa ha lasciato senza parole familiari, conoscenti e colleghi. Nata a Montebelluna nel 1978, Laura Tedesco ha dedicato la sua vita alla professione giornalistica, diventando una voce autorevole nel panorama dell’informazione locale. La sua carriera è iniziata con collaborazioni per La Tribuna di Treviso per poi passare a Il Gazzettino e infine approdare al “Corriere del Veneto” in qualità di corrispondente per la provincia di Verona. La sua carriera è stata caratterizzata da impegno, integrità e una passione encomiabile per la ricerca della verità.