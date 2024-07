Centro storico | annullata la pedonalizzazione serale per ora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVia, almeno per il momento, ladel. Da due sere con lo stupore di commercianti e residenti, i varchi elettronici sono risultati spenti e, dunque, il passaggio delle auto per le strade oggetto del provvedimento è stato libero. Una volontà che il sindaco Laura Nargi aveva annunciato nel giorno della sua elezione, posto che senza nessun evento e manifestazione a supporto, le strade chiuse del cuore antico della città di fatto creavano solo disagi e null’altro. Lo stesso valeva per la mancanza dell’apertura dei parcheggi a supporto, dall’autorimessa di Piazza del Popolo al garage del Teatro Gesualdo. In verità sull’albo pretorio del Comune di Avellino ad oggi non compare nessun provvedimento che revoca quello precedente del Commissario Straordinario, Prefetto Paolo D’Attilio, che aveva optato per mettere in atto la misura dell’ex amministrazione Festa, e quindi da sabato 15 giugno dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo chiusura della circolazione in Corso Umberto, Via Luigi Amabile, Rampa San Modestino, Piazza Libertà, Via Casale, Vico Episcopio e Largo Triggio.