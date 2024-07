Castello gonfiabile si sgonfia diversi bambini feriti lievi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosono rimastiin modo lieve dopo che ilsu cui stavano giocando si è improvvisamenteto: portati in ospedale, sono stati visitati e dimessi. Il fatto è avvenuto a Casoria, nel Napoletano. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, intervenuti sul posto, l’incidente si è verificato all’interno di un istituto paritario, in piazza Pisa, dove c’è un campo estivo per ragazzi, con alcuni gonfiabili installati. Uno di questi si sarebbeto improvvisamente ehanno riportatoferite. Sono stati tutti visitati al Santobono di Napoli e già dimessi senza giorni di prognosi. Ilè stato sequestrato. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire le cause.