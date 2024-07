Bollino rosso nelle Marche weekend di fuoco | ecco dove farà più caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ancona, 12 luglio 2024 - Ancora. La Protezione civile regionale ha diramato per tutta la giornata di oggi e tutta la giornata di domani il bollettino di criticità. Non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Ma per tutto il, fino a domenica, bisogna fare attenzione alle ondate di calore: ad Ancona domani si prevedono 33 gradi e domenica 34, ma con i picchi si arriva a 35 e 36. Ad Ascoli Piceno il termometro, sempre secondo le previsioni della Regione, segna domani 36 e domenica 37, con ondate rispettivamente fino a 38 e 39 gradi. A Fabriano (Ancona) 35 e 36 con ondate di calore fino a 37 e 38. A Fermo 33 domani e 34 domenica gradi (ondate di calore fino a 35 domani e 36 domenica). A Macerata 35 gradi domani e 36 domenica (fino a 37 e 39).