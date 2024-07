Aiop CittadiniBene apertura casa di cura Santa Chiara nel palermitano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Una fabbrica per la preparazione del carboidrato per eccellenza, la pasta, diventa una clinica specializzata nelladelle malattie metaboliche, del diabete e dell’obesità. Accade a Partinico, in provincia di Palermo dove, è stata inaugurata nella struttura dell’ex Molino Pastificio Soresi, di inizio Novecento, ladi. “Non posso non registrare, con grande soddisfazione, da siciliana e da presidente diSicilia, che un grande professionista di riconosciuta fama internazionale, come il professore Provenzano, insieme alla sua famiglia, abbia deciso di investire a Partinico in una struttura d’eccellenza privata per ladel diabete e delle patologie connesse” afferma Barbara Cittadini, presidente diSicilia a margine dell’inaugurazione delladidi Partinico, clinica all’avanguardia specializzata in diabete e obesità realizzata su impulso di Vincenzo Provenzano, già primario di Diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico, in un mulino restaurato nel comune in provincia di Palermo.