Tv in lutto il famoso attore trovato morto con il suo cane

(Di giovedì 11 luglio 2024) Personaggi Tv. Ila soli 46 anni. Il suo corpo è statonella sua auto in un parcheggio lo scorso 13 giugno 2024. Con lui c'era anche il suo amato cagnolino, anche questo deceduto. La notizia della sua morte è stata confermata dalla sorella Rebecca, che ha condiviso sui social il tragico annuncio. Benji Gregory è, l'di "Alf" aveva soli 46 anni È scomparso a soli 46 anni Benji Gregory, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Brian Tanner nella celebre serie televisiva degli anni Ottanta Alf. La notizia della sua morte è stata data dalla sorella Rebecca Pfaffinger.