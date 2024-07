Trattative La Recanatese ha nel mirino un numero uno di scuola Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sempre complesso far combaciare le aspettative con la realtà, soprattutto quando il mercato deve ancora davvero entrare nei suoi momenti clou. Una delle aspirazioni della, ad esempio, sarebbe quella di cercare di confermare altri elementi della rosa della scorsa stagione ma è inevitabile trovarsi di fronte alla volontà dei calciatori di rimanere tra i professionisti. Un desiderio più che legittimo ma tuttora in bilico e che magari potrebbe concretizzarsi ad agosto inoltrato. Ragazzi a "metà del guado" sono, giusto per citarne un paio, Peretti e Morrone, entrambi classe 2000: farebbero comodo, e la cosa è fuori discussione ma, cercando di interpretare il loro pensiero, potrebbero optare per restare in giallorosso solo qualora non arrivassero offerte allettanti dalla categoria superiore.