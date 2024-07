Taylor Swift arriva finalmente a Milano! Ecco tutto quello che dovete sapere per prepararvi al concerto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il conto alla rovescia è ormai iniziato:stando acon il suo attesissimo Eras Tour che questo weekend, 13 e 14 luglio, approderàa San Siro. Gli animi si scaldano, leies non vedono l’ora di ballare sulle note di Shake it Off . Abbiamo preparato per voi una guida ufficiale con l’obiettivo di aiutarvi a vivere unindimenticabile e allo stesso tempo essere pronte a. Comere a San Siro con i mezzi pubblici Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di, ha pubblicato una guida utile per gli spettatori, con informazioni dettagliate su parcheggi, metro, tram, navette e modalità per raggiungere lo stadio utilizzando i mezzi pubblici. Il sito dell’azienda riporta che il Comune diha predisposto un piano speciale per la mobilità in occasione dei concerti.