Si blocca il nastro dei bagagli per oltre un’ora | caos all’aeroporto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 luglio 2024)all’interno dell’aeroporto quando ilper isi èto, mandando in tilt tutti i sistemi di controllo e smistamento Quando si fa ritorno da una vacanza dove ci si è divertiti e stati bene non c’è niente di più fastidioso che dover restare ad aspettare i. Mettersi seduti dentro l’aeroporto, in attesa che quel rullo inizi a girare, che escano le prime valigie. Momenti di concitazione tra la speranza che la nostra sia la prima e il fastidio nel vedere altri andarsene per primi. Esperienze che abbiamo vissuto in molti e delle quali comprendiamo bene il disagio. Motivo per cui non ci sarà difficile capire la gravità di quanto accaduto in un aeroporto di Bruxelles lo scorso mercoledì mattina.per un blocco aldei(Pixabay) – Notizie.