Seconda Categoria Le Torri Castelplanio cinquina di acquisti con Cinconze Mangoni Moreschi Bittoni e Murolo

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il portiere ex Monte Roberto, il difensore dalla Cingolana SF, il centrocampista dal Borgo Minonna e i due esterni offensivi ex MonSerra e Argignano rinforzano la squadra rossoblù in vista della stagione 2024-2025, 11 luglio 2024 – Dopo le conferme, è il momento di annunciare i nuovi arrivi per il Le. I rossoblù, infatti, acquistano le prestazioni sportive del portiere Gianluca(ex Monte Roberto) del difensore Marcello(dalla Cingolana SF), del centrocampista Gianmarco(dal Borgo Minonna) e degli esterni offensivi Giacomo(scuola Vigor Senigallia) e Carmine(dall’Argignano). Cinque colpi die oltre che si aggiungono all’ingresso nello staff tecnico dell’ex giocatore Lorenzo De Angelis, che coadiuverà mister Loroni e il vice Maccioni nella gestione della fase offensiva.