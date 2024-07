Novità Sky TG24 De Bellis | Raccontare con accuratezza il mondo che cambia è un dovere

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 11 luglio 2024) Conferme e nuovi appuntamenti saranno l’ossatura della prossima stagione televisiva di Sky, sempre più punto di riferimento in termini di autorevolezza soprattutto fra i più giovani (Digital News Report 2024 di Reuters). Forte di questa attenzione da parte del pubblico, la rete ha messo a punto un palinsesto autunno/inverno che vuole consolidare la propria posizione e, insieme, avanzare nuove proposte per i suoi abbonati. “ilcheè sempre un grande sforzo ma è anche un piacere e un”, spiega il direttore Giuseppe De. “Quest’anno è stato particolarmente rilevante e ci ha dimostrato come l’informazione, in un momento complicato, sia quanto mai necessaria. Di fronte a una trasformazione sempre più rapida, essere accurati e approfonditi richiede uno sforzo continuo.