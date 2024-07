La lettera di Mel Gibson a Papa Francesco | scontro di visioni nella Chiesa Cattolica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’attore e regista Melha recentemente scritto unache ha suscitato un acceso dibattito all’interno dellae oltre. Ecco cosa ha scritto l’attoremissiva che ha inviato al pontefice. La, in cui Melcritica duramente la leadership die sostiene Monsignor Carlo Maria Viganò, ha polarizzato l’opinione pubblica e alimentato discussioni su temi fondamentali per la fede. Ecco cosa c’è scritto all’interno dellainviata. Mel, foto Ansa – VelvetMagLadi Melarriva in un momento di tensione all’interno della, con Monsignor Carlo Maria Viganò, noto per le sue critiche a, recentemente scomunicato. Viganò ha spesso accusato ildi deviare dagli insegnamenti tradizionali della, un’accusa che ha trovato eco nelle parole di