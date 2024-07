Jasmine Paolini rafforza il ranking WTA | la posizione con la finale a Wimbledon e come può migliorare Il record di Schiavone…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024)continua a sognare a occhi aperti: dopo aver giocato ladel Roland Garros (persa contro la polacca Iga Swiatek), la tennista italiana ha raggiunto l’atto conclusivo anche a. Nel giro di poche settimane la 28enne si è guadagnata il diritto di giocare il match per il titolo in due Slam: prima sulla terra rossa di Parigi e ora sull’erba londinese, dove ha tutte le carte in regola per regalarsi un’autentica magia. Sabato pomeriggio tornerà in campo per provare ad alzare al cielo il trofeo più iconico e prestigioso, ma dovrà prima battere chi ci sarà dall’altra parte della rete: sarà la vincente del confronto tra la kazaka Elena Rybakina e la ceca Barbora Krejcikova.hato la proprianelWTA grazie al successo ottenuto oggi in rimonta contro la croata Donna Vekic.