Inutili mostri oltre a quelli che conosciamo | Sinner eliminato la fucilata di Adriano Panatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) L'Italia del tennis può festeggiare due italiani alle semifinali di Wimbledon: Lorenzo Musetti, che ha battuto l'americano Taylor Fritz e se la vedrà ora con Novak Djokovic e, tra le donne, Jasmine Paolini che si è sbarazzata della Navarro e adesso affronterà la Vekic. Prima italiana a riuscirci nella storia. Si piange solo per Jannikai quarti da Daniil Medvedev in cinque set, in una gara sofferta in cui era stato costretto a rientrare anche negli spogliatoi, nel terzo set, a causa di un giramento di testa. A commentare questo suo momento di difficoltà e, soprattutto, a difenderlo c'èe lo fa sulle pagine del Corriere della Sera. Questo il-pensiero: “Sì, Jannik ha perso e allora? Che male c'è, che c'è di strano? Nel tennis si perde, i più forti non lo fanno così spesso, e Jannikè tra questi, ma ogni tanto succede anche a loro.