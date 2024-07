Inter ufficiale lo sponsor della maglia d’allenamento | l’accordo con Qatar Airways | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’è attivissima tra calciomercato e nuove partnership per programmare al meglio il futuro. In concomitanza con il lancio del nuovo training kit per la stagione 2024-25,annunciano di aver rafforzato la propria partnership, con la compagnia aerea che diventa Official Main Training Kit Partner del Club, oltre a rimanere Official Airline Partner. L’evoluzionecollaborazione testimonia il continuo impegno di entrambi i brand per l’eccellenza e la ricercamigliore performance, conche, a partire dalla preparazione precampionato che prenderà il via sabato 13 luglio, rafforza la propria vicinanza alla squadra Campione in caricaSerie A eSupercoppa Italiana. Il logo diavrà ora piena visibilità sul front del training kit e sulle maglie del riscaldamento prepartita in tutte le competizioni, comprese Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup 2025™.