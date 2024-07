Il Grifone che verrà Raffaelli verso la conferma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tiene banco il calciomercato e il Grosseto, con il direttore generale Filippo Vetrini, è molto attivo sia nelle trattative in entrata che quelle in uscita. Quest’anno gli Under d’obbligo sono tre (2004, 2005, 2006). Al momento sono tre i giocatori nuovi che indosseranno la maglia biancorossa nella prossima stagione: l’attaccante Nicola Boiga prelevato dal Montevarchi, il difensore Francesco Frosali dal San Donato Tavarnelle ed il "jolly" Massimiliano Benucci dalla Sangiovannese (per lui è un ritorno nel). Trattative praticamente già concluse, ma non ancora ufficiali, riguardano il centrocampista Yusuf Cela e il difensore Lorenzo Angeli, entrambi dal Prato, ed il portiereche il Bologna, dopo avergli fatto il contratto, lascerebbe un altro anno in Maremma.