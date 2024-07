I magistrati si accaniscono contro Giovanni Toti resta rinchiuso in casa Verso il ricorso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Inon danno tregua a, costretto are ai domiciliari. Era attesa per oggi, giovedì 11 luglio, la decisione del tribunale del Riesame di Genova, da cui dipendeva l'immediato futuro del governatore della Liguria. Ma niente da fare:dunque in stato di detenzione nella suadi Ameglia. Tra le possibilità, il governatore poteva assistere all'annullamento della misura cautelare, vedere accolta una delle proposte del suo avvocato Stefano Savi, oppure una posizione intermedia come l'obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova (in queste ultime due fattispecie,avrebbe potuto incontrare delle persone, pur con la permanenza del regime di sospensione così come previsto dalla legge Severino nella sua interpretazione più stringente).