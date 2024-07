Fifa e Uefa minacciano sanzioni per l’emendamento Mulé a rischio Coppe e Euro 2032

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Calcio italiano in allarme dopo gli avvertimenti dicontro. Con una lettera inviata alla Figc, i massimi organismi del calcio mondiale vanno allo scontro con il Governo per l’intervento nel decreto Sport e istruzione a firma del deputato di Forza Italia. Le due organizzazioni hanno bocciato il provvedimento che mira a dare maggiore autonomia dalla Federcalcio alle Leghe, minacciando l’esclusione dell’Italia dalleinternazionali e mettendo in discussione l’organizzazione, in compartecipazione con la Turchia, deglipei in programma nel. La lettera di“Ciascun singolo punto contenuto nel testo delè incompatibile con gli obblighi della Figc, in quanto federazione membro dellae della” si legge nella inviata al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.