È morta Shelley Duvall icona di Shining Olivia di Braccio di Ferro musa di Robert Altman

(Di giovedì 11 luglio 2024) Èl’attrice, iconica Wendy inin Popeye –di, edi, premiata a Cannes per il suo Tre donne, l’attrice famosa per il suo ruolo di Wendy ine diin Popeye –diall’età di 75 anni, compiuti appena quattro giorni fa. Ad annunciarlo il suo compagno di lunga data Dan Gilroy, lanel sonno a causa di complicazioni del diabete nella sua casa in Texas: «La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciati. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima» ha dichiarato Gilroy al The Hollywood Reporter., la carriera: daera nata e cresciuta in Texas.