Disperso dopo un tuffo | dubbi sull’identità nessuno reclama la scomparsa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Cassano d’Adda. A distanza di 36 ore non ci sono ancora certezzedel ragazzoda martedì (10 luglio)unnelle acque del canale Muzza a Cassano d’Adda, nel Milanese. I carabinieri di Pioltello, titolari delle indagini, si aspettavano che qualche amico o qualche familiare si presentasse sul luogo delle ricerche, o che comunque qualcuno nesse la. Ma fino a mercoledì sera, in questo senso, non sono arrivate novità. Quel poco che si sa, è tutto negli effetti personali rinvenuti in uno zainetto di proprietà – forse – del giovane scomparso: un 25enne di origine egiziana, H.A., la cui residenza era data per certa a Treviglio. Anche su questo aspetto, però, è sorto qualcheo. Martedì i sommozzatori di Treviglio e i vigili del Fuoco di Milano con gli specialisti del nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale), hanno concentrato le ricerche nel tratto dove il ragazzo è stato visto tuffarsi, perlustrando anche le sponde e le paratoie del canale, purtroppo senza fortuna.