Crotone un infopoint turistico nel popolare mercato di piazza Pitagora

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Venite ae la massima informazione vi sarà trasmessa affinché il vostro soggiorno nella Città dipossa essere senza impedimendo conoscitivo per ciò che ha rappresentato Kroton nell’antica Magna Graecia. Tutto ciò grazie a quanto ha messo in essere l’Amministrazione comunale. Infatti, è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Voce, dall’assessore al Turismo Maria Bruni e dall’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise un infopintneldi. Presenti la presidente della Pro LocoMariagrazia Grande, che gestirà la struttura, il dirigente del Settore Turismo Francesco Marano e il presidente provinciale della Pro Loco Giovanni Fabiano. Una struttura che l’amministrazione ha voluto realizzare nel cuore del centro cittadino, recuperando locali dismessi, rimettendoli a nuovo e rendendoli funzionali per fornire informazioni a cittadini ed ospiti.