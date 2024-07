Cambiamento climatico Emergenza caldo l’Ast attiva i ’codici calore’ in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024)di Ascoli hato nei Pronto soccorso degli ospedali di Ascoli e San Benedetto, il ‘codice, ovvero del percorso assistenziale preferenziale e differenziato per i pazienti che presentano i sintomi tipici del colpo di calore. Consiste nella rapida presa in carico dell’utente: il triage del Pronto soccorso assegna un codice prioritario, che può essere arancione o rosso. In caso di codice arancione il paziente verrà collocato in una stanza dedicata dove un infermiere provvederà alle prime azioni e cure in attesa della visita. In caso di codice rosso, il paziente verrà invece immediatamente accolto in sala visita. Dal primo giugno gli accessi negli ospedali delper sincope da colpo di calore sono stati: 4 al Pronto soccorso del ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto e 13 al Pronto soccorso del ‘Mazzoni’ di Ascoli.