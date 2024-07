Calciomercato Milan Malick Thiaw a colloquio con Paulo Fonseca Le ultime

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 11 luglio 2024), dopo i primi allenamenti è scattato il feeling fra il difensore tedesco e il nuovo tecnico:nella mattinata odierna Il nuovo allenatoreha come obiettivo quello di rendere solida la difesa rossonera, reduce dalle 69 reti subite nella stagione 2023/24. Per farlo attrezzerà fisicamente la mediana e soprattutto chiederà ai difensori una maggiore aggressività fisica e una maggiore sicurezza nella costruzione del gioco dal basso. Fra i centrali a disposizione quello che risponde meglio a queste esigenze è il tedesco. Il classe 2001 ha doti tecniche evidenti e un fisico statuario essendo alto 1.94 cm per circa 94 kg. Praticamente imbattibile nel gioco aereo, ha visione di gioco e negli uno contro uno è difficile batterlo.