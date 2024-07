C sinistra | Renzi ' bene Schlein che dice ' no veti' è formula vincente e unificante'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Se lasi unisce e la destra italiana ha un 'Farage', da qui ai prossimi mesi è tutta una lenta caduta per Meloni. Perché ha perso posizioni in Europa: lei aveva tre grandi amici, Sunak, Orbán e Vox. Da tutti e tre, per una ragione o per un'altra, non ha più un sostegno, né un gruppo forte in Ue". LoMatteoa Repubblica intervistato a Londra al suo esordio al Tony Blair Institute del quale è diventato consulente strategico. Il 'Farage' di Meloni è Matteo Salvini? “Può darsi, ma è più difficile. Salvini alla fine si accomoda. Secondo me potrà essere un Vannacci che decide di fare il terzo incomodo come Farage in Gran Bretagna alle ultime elezioni. Oppure potrà essere la destra radicale, che farà pagare a Meloni il suo presunto abbandono della linea tradizionalista”.