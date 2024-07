Bonucci bordata ad Allegri

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024)adLeonardoè intervenuto al podcast “Passa dal Bsmt” di Gianluca Gazzoli, parlando anche del suo ultimo periodo alla Juventus ,commentando la decisione del club di metterlo fuori dal progetto facendo indirettamente riferimento a Massimiliano, pur non nominandolo: “Io me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata una manifestazione di un singolo che non meritavo. Mi sembrava quasi uno scherzo, dopo più di 500 partite ricevere il ben servito così. Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato, quando penso di voler fare l’allenatore penso a quella panchina lì. Sogno? Si, di arrivare a sedermi su una panchina importante come la Juventus, mi piace pensare che questa storia non sia finita”.