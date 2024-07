Alien | Romulus ritorno alle origini nella nuova featurette

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 11 luglio 2024) 20th Century Studios ha diffuso in rete unaspecialelegata all’uscita nelle sale di film. Il video promozionale mostra delle sequenze inedite, e raccoglie alcune dichiarazioni dei protagonisti (degli attori e del regista Fede Alvarez) che sembrano confermare la scelta di ritornaredella saga ““, quando la vena horror si miscelava sapientemente con quella sci-fi. Ricordiamo chesarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 agosto 2024, ovvero a poco più di un mese dalla data odierna. Uno spaventososul grande schermo.vi aspetta al cinema dal 14 Agosto. pic.twitter.com/VtJetWyeRx— 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) July 11, 2024è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.