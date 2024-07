Addio a Barbara Vitali angelo custode del Volo | Abbiamo perso una grande amica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Gaggio Montano (Bologna), 11 luglio 2024 – Ha lottato per due giorni contro la morte, ma il suo cuore ha ceduto nella serata di martedì lasciando nel dolore familiari e amici., storica collaboratrice di Michele Torpedine e de Ilè morta, nella serata di martedì, all’ospedale Sant’Orsola, a Bologna., che aveva compiuto 54 anni lo scorso 13 giugno, hala vita a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente in cui è rimasta coinvolta nella serata di domenica, tra Marano e Silla di Gaggio Montano. La sua Fiat 500 x, per cause da accertare e che sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, si era scontrata frontalmente con una Renault Megane il cui conducente, Pietro Bervicato, steward della Cremonese, è morto sul colpo.