WWE | Tu nominalo e lui appare! Joe Hendry nel main event di NXT al fianco di Trick Williams

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Joeè l’uomo copertina di questa estate targata NXT/TNA, la collaborazione prosegue a gonfie vele e lui è uno dei più apprezzati, con il pubblico di NXT che non vedeva l’ora di riaverlo al Performance Center. Così è stato questa notte quandosi è presentato come tag team partner diper lottare nelcontro Ethan Page e Shawn Spears. Campione in fuga Il match in origine doveva essere un altro ed era dovuto all’inizio della puntata di NXT quando i quattro reduci daldi Heatwave si sono incontrati sul ring e presto è scoppiata la rissa cone Je’Von Evans che hanno spedito fuori ring Ethan Page e Shawn Spears. Nel corso della serata il povero Je’Von è stato attaccato brutalmente nel backstage da Brooke Jensen e cosìsi è ritrovato senza tag team partner e ha iniziato la sua ricerca per un nuovo compagno, con il faccione diche è apparso su un monitor senza che l’ex campione se ne accorgesse.